Gaziantep Basketbol - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 80-69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13’üncü haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 80-69 mağlup etti.

30 Aralık 2018, Pazar 15:18
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Gaziantep Basketbol - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 80-69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13’üncü haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 80-69 mağlup etti.

Karşılaşmaya ev sahibi takım etkili başladı. Hacıyeva’nın sayılarıyla öne geçen Gaziantep Basketbol oyunun kontrolünü bırakmadı. Rakip takım ilerde etkili olmaya çalışırken, ilk periyot 20-19 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

2'nci periyotta da ev sahibi takım etkili oyununu sürdürdü. Gaziantep Basketbol, pota altında aldığı sayılarıyla farkı 6 sayıya kadar çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise Holloway’ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. İlk yarı 37-31 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 3’üncü periyodunda da İstanbul Büyükşehir Belediyespor etkili oyunuyla aradaki farkı kapattı. Konuk ekip Halloway ve Semih’in sayılarıyla oyuna tutundu. Bu periyot 53-53 beraberlikle tamamlandı.

Mücadelenin son periyodu da Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle devam etti. Konuk takım bu periyotta sayı üretmekte zorlandı. Karşılaşma 80-69 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Alper Özgök, Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

GAZİANTEP BASKETBOL: Greene (10), Haciyeva (12), Vasiliauskas (21), Tomas (5), McKissic (6), Jekırı (11), Can (13), Yunus (2)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway (25), Mehmet (4), Kulıg (6), Babıc (13), Semih (15), Mert (3), Mspıght (3)

1'İNCİ PERİYOT: 20-19

İLK YARI: 37-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-53

Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA)

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