Gaziantep Basketbol iç sahada iddialı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol’un başantrenörü Nenad Markovic, sıralamadaki yerlerini korumak için iç saha karşılaşmalarını kayıpsız geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin tamamlanmasına 11 maç kaldığını ve bunların 4’ünü iç sahada oynayacaklarını belirtti.

Ligdeki sıralamalarını korumak istediklerini ifade eden Markovic, "Sıralamadaki yerimizi korumamız için iç saha karşılaşmalarını mümkün olduğu kadar kayıpsız geçme hedefindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Markovic, milli takımlara 3 oyuncu verdiklerini ve bu yüzden tam kadro çalışma imkanı bulamadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu hafta karşılaşacağımız Türk Telekom, sezonun en iyi çıkış yapan ve güçlü ekiplerinden bir tanesi. Oyunun seyrini değiştirecek yapıda birçok kaliteli oyuncuları var. Fakat biz de ligin en iyi savunma takımlarından bir tanesiyiz. Bu sezon özellikle taraftarlarımızın gücünü ve etkisini fazlasıyla hissediyoruz. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Eminim bu önemli maçta da bizlerin yanında olacaklardır ve onların da desteğiyle galip taraf olmak istiyoruz."

Şahinbey Karataş Spor Salonu’nda 2 Şubat Cumartesi günü Türk Telekom ile karşılaşacak olan Gaziantep Basketbol, 27 puanla 5. sırada bulunuyor.

AA