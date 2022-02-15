Gaziantep Basketbol - Galatasaray Nef maç sonucu: 62-77

Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Galatasaray Nef, Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda Gaziantep Basketbol’u 77-62’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray Nef, dörtlü finale yükselme başarısı gösterdi.

Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da 36-31 önde tamamlayan Galatasaray Nef’te Dee Bost 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Gaziantep Basketbol’da ise Erik McCree 16 sayı kaydetti.

İLK ÇEYREK SONUCU: 14 - 19

İLK YARI SONUCU: 31 - 36

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 49 - 54

MAÇ SONUCU: 62 - 77

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