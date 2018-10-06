Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka Tekfen'i deplasmanda devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 63-62'lik skorla mağlup etti.

06 Ekim 2018, Cumartesi 15:10
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen ile karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen mücadeleyi konuk ekip 63-62'lik skorla kazanmayı başardı.

Gaziantep Basketbol’da Sarunas Vasiliauskas 13 sayı- 2 ribaunt- 2 asist, Shaquielle Mckissic ile Tonye Jekiri 12’şer sayı ve Can Uğur Öğüt de 9 sayı- 4 ribaunt- 4 asistle oynadı.

Darüşşafaka Tekfen de ise Zanis Peiners 16 sayı- 4 ribaunt- 2 asist, Jeremy Evans 11 sayı- 13 ribaunt ve Michael Eric de 10 sayı- 5 ribauntla mücadeleyi noktaladı.

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