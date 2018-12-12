Gaziantep Basketbol az atıp, az yiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Gaziantep Basketbol, bu sezon ligde oynadığı maçlardaki etkili performansı ile dikkat çekiyor. Ligde şu ana kadar oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip topladığı 14 puanla kendine 9. sırada yer buldu. Bu maçlarda rakip potalara 610 sayı atan Gaziantep ekibi, kendi potasında ise 623 sayıya engel olamadı.

Potasında gördüğü 623 sayı ile ligdeki 15 takım içinde potasında en az sayı görüp, iyi savunma yapan takım olan Gaziantep Basketbol'u potasında 715'er sayı gören Sakarya BŞB ile Darüşşafaka Tekfen takip etti. Ligin en iddialı kadrosuna sahip takımı olan Fenerbahçe ise şu ana kadar potasında 652 sayı gördü.

Savunma yönünden etkili bir performansa imza atan Gaziantep Basketbol aynı başarıyı hücumda ise gösteremedi. Ligde şu ana kadar rakiplerine 610 sayı atan kırmızı-siyahlılar en az sayı atan takım olurken, takım içinde en fazla skor katkısını ise 106 sayı ile Shaq McKissic'ten aldı. Gaziantep ekibinde Tonye Frank Jekiri 95, Sarunas Vasiliauskas 86 ve Delroy James ise 80 sayı ile en fazla skor katkısı veren diğer isimler oldu.

Öte yandan Gaziantep ekibi bu sezon performansı ile lig tarihindeki en iyi başlangıçlarından birini yaptı. Geçtiğimiz sezon ilk 9 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyetlik bir performansa imza atan Gaziantep Basketbol, bu yıl ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyetlik bir sezon başlangıcı yapmış oldu. Gaziantep ekibi bir önceki sezon ise 3 galibiyet, 6 mağlubiyetle lige giriş yapmıştı. Kırmızı-siyahlılar en son 2015-2016 sezonunda 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle etkili bir başlangıç yapmıştı.

Bu istatistikler ışığında yoluna devam etmek isteyen Gaziantep Basketbol, ligin 10. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda ligin güçlü ekiplerinden TOFAŞ'ı konuk edecek.

İHA