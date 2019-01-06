Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Afyon Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Son anları kıran kırana geçen müsabakayı konuk ekip 73-71'lik skorla uzatmada kazanmayı başardı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Afyon Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Son anları kıran kırana geçen müsabakayı konuk ekip 73-71'lik skorla uzatmada kazanmayı başardı.
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