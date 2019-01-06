Gaziantep Basketbol, Afyon Belediyespor'u uzatmada yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor ile karşılaşan Gaziantep Basketbol, müsabakayı 73-71'lik skorla uzatmada kazanmayı başardı.

06 Ocak 2019, Pazar 15:10
- A +
Gaziantep Basketbol, Afyon Belediyespor'u uzatmada yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Afyon Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Son anları kıran kırana geçen müsabakayı konuk ekip 73-71'lik skorla uzatmada kazanmayı başardı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.