Erkekler FIBA Avrupa Kupası ikinci turunda K Grubu ikinci maçında temsilcimiz Gaziantep Basketbol, Heroes Den Bosch’un konuğu oldu. Gaziantep Basketbol rakibi karşısında baştan sona önde götürdüğü maçı 63-82’lik skorla farklı kazandı. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol grupta 2’de 2 yaparken Heroes Den Bosch ise 2’de 0 yaptı.