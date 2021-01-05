Gaziantep - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sezonun flaş takımı Gaziantep, son haftaların formda takımı Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Kırmızı-Siyahlılar’da Mirallas cezalı. Ankaragücü’nde ise takımın önemli isimlerinden Emre Güral’ın sakatlığı bulunuyor. Peki, Gaziantep - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Son haftaların iki formda takımı sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek. Uzun zamandır mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK Sumudica yönetiminde bu serisini sürdürmek istiyor. Mustafa Dalcı ile harika bir çıkış yakalayan Ankaragücü ise Gaiantep deplasmanında galibiyet arayacak.
Gaziantep - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Gaziantep - Ankaragücü muhtemel 11'ler...
Gaziantep: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Olkowski, Güray, Vetrih, Kozulj, Maxim, Muhammet, Dicko
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Lobjanidze, Endri, Paintsil, Borven
Ligde çıktığı son 14 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 7 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, Başkent temsilcisi karşısında da galibiyet hesapları yapıyor.
Geçen hafta kart cezası nedeniyle takımdan uzak kalan Maxim, Ankaragücü maçında teknik heyetin görev vermesi halinde sahada yer alacak.
Bu hafta kart cezası nedeniyle Mirallas'tan ise yararlanamayacak olan Gaziantep temsilcisinde başka eksik oyuncu bulunmuyor.