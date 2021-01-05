Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Son haftaların iki formda takımı sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek. Uzun zamandır mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK Sumudica yönetiminde bu serisini sürdürmek istiyor. Mustafa Dalcı ile harika bir çıkış yakalayan Ankaragücü ise Gaiantep deplasmanında galibiyet arayacak.

Gaziantep - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Gaziantep - Ankaragücü muhtemel 11'ler...

Gaziantep: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Olkowski, Güray, Vetrih, Kozulj, Maxim, Muhammet, Dicko

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Lobjanidze, Endri, Paintsil, Borven

Ligde çıktığı son 14 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 7 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, Başkent temsilcisi karşısında da galibiyet hesapları yapıyor.

Geçen hafta kart cezası nedeniyle takımdan uzak kalan Maxim, Ankaragücü maçında teknik heyetin görev vermesi halinde sahada yer alacak.

Bu hafta kart cezası nedeniyle Mirallas'tan ise yararlanamayacak olan Gaziantep temsilcisinde başka eksik oyuncu bulunmuyor.



