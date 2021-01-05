Gaziantep - Ankaragücü canlı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Son haftaların iki formda takımı sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele ediyor. Uzun zamandır mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK Sumudica yönetiminde bu serisini sürdürmek istiyor. Mustafa Dalcı ile harika bir çıkış yakalayan Ankaragücü ise Gaiantep deplasmanında galibiyet arıyor.

Mücadele başladı.

Mücadelenin 6. dakikasında Ankaragücü kalabalık bir şekilde Gaziantep FK yarı sahasında belirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Lobzhanidze önünü açıp yerden sert vurdu, kaleci Günay üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

Gaziantep FK tehlikeli geldi

Maçın 18. dakikasında Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Sol kanattan hızla ileri çıkan Kenan Özer'in pasında Ankaragücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu topa Kenan kafayı vurdu, kaleciden seken topa kale alanı önünde bu kez Muhammet kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, direğin dibinden auta çıktı.









23. dakikada hakem Alper Ulusoy, kenara gelerek Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya itirazları nedeniyle sarı kart gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol pozisyonu olmadı ve ekipler sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak soyunma odasının yolunu tuttular.

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İşte 11'ler

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Jefferson, Kozulj, Kenan Özer, Maxim, Muhammet Demir.

Ankaragücü: Friedrich, Atakan, Sarlija, Erdi, Atila, Voca, Saba, Endri, Lukasik, Paintsil, Bolingi

Gaziantep - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

GAZİANTEP - ANKARAGÜCÜ MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Ligde çıktığı son 14 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 7 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, Başkent temsilcisi karşısında da galibiyet hesapları yapıyor.







