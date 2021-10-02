MENÜ

Gaziantep, Altay’ı konuk edecek

Gaziantep, Süper Lig’in 8. haftasında yarın Altay’ı konuk edecek.

02 Ekim 2021, Cumartesi 12:56 Son Güncelleme:
- A +
Gaziantep, Altay’ı konuk edecek

Süper Lig ’in 8. haftasında yarın Gaziantep FK, sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig’in ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 8 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Altay’ı yenerek 3 puan almayı hedefliyor. Gaziantep, Süper Lig’de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep’te Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle Altay karşısında forma giyemeyecek.

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...