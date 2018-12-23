Gazi Yarı Maratonu başladı

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu gerçekleştiriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan katılımcılar, müzik eşliğinde yarı maraton için ısındı.

Burada sporculara seslenen Gaziantep Valisi Davut Gül, organizasyona katılanları tebrik ederek, başarılar diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de organizasyonun beşincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "97 yıl önce bugün atalarımız istiklal ve istikbal, kurtuluş, diriliş için büyük bir direnç gösterdi. Bugün de torunları olarak bu tarihle, geçmişle övünüyoruz. Oradan aldığımız güçle Gaziantep aşkıyla koşuyoruz." dedi.

Yarı maraton, halk koşusu ve çocuklar yarışı olmak üzere üç kategoride düzenlenen organizasyona yaklaşık 64 bin kişi katıldı.

Etkinlikte, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan 21,1 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu, kentin tarihi noktalarının geçişinin ardından aynı yerde tamamlanacak.

Yarı maratonda kadınlar ve erkeklerde birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 2 bin lira para ödülü verilecek. Halk Koşusu’nda ise ilk 20’ye girenler bisikletle ödüllendirilecek.

AA