At yarışlarında Gazi Koşusu heyecanı... Ali Muhiddin Hacıbekir’in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor. 22 tay, 95 yıldır kesintisiz olduğu gibi Türk Milleti’nin Ata’sı Gazi Mustafa Kemal Atatürk için koşacak. 14 ulusal kanaldan canlı yayınlanacak Türk atçılığının derbi mücadelesinde FANATİK yarışseverlerin tek adresi olacak.

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15’te başlayacak. Yarışseverlerin yanı sıra tüm halkın uzun yıllardır ilgiyle takip ettiği mücadeleyi 14 televizyon kanalı canlı yayınlayacak. Dijital yayın platformu D-Smart ve TAY TV Kanalı 95. Gazi Koşusu’na özel olarak yayın yapacak. 10:30’da TAY TV’de başlayacak Son Düzlük programının özel konuğu Gazi Koşusu’nun efsane spikeri Ali Kayakıt olacak. Pandemi tedbirlerinden ötürü seyircisiz olarak düzenlenecek derbiyi adeta basın ordusu takip edecek.

Gazi Koşusu şampiyonu ne kadar kazanacak?

Türk yarışçılığının en büyük koşusu, Veliefendi Hipodromu’nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak. Bu yılki birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olan yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek. İkinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin, beşinciye de 105 bin lira ödenecek. Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisiyse, bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.

Çelik 7’de 7 yapacak mı?

Türk atçılığının 1 numaralı mücadelesi olan Gazi Koşusu’nu son 6 yıldır kazanarak inanılması güç bir dünya rekoruna sahip jokey Ahmet Çelik bu yıl da derbiye favori taylardan Burgas isimli safkanla katılacak. Genç jokey bugün de fotoyu önde geçerse üst üste kazanma rekorunu 7 yarışa çıkartacak.

İşte dev koşunun en’leri

Gazi Koşuları’ndaki en iyi derece 2.26.22 ile 1996 yılından bu yana Özdemir Atman’ın Bold Pilot isimli safkanına aittir. Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri toplam 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi'dir. Mümin Çılgın toplam 9 kez kazanarak Gazi Kupası’nı en fazla kaldıran jokey olmuştur.

Seyircisiz gerçekleştirilecek

Gazi Koşusu’na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak. Her sene Veliefendi Hipodromu’nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi", geçen yıl gibi seyirci olmadan yapılacak.





95. Gazi Koşusu’nda hangi atlar yarışacak?

1 Anadolu Aslanı - G. Emre İçer - Mehmet Kaya

2 Brave Gladiator - Hakan Saner - Hüseyin Şimşek

3 Burgas - Sanem Kahraman - Ahmet Çelik

4 Fiero Mio - Muammer Kitapçı - Sadettin Boyraz

5 Giant Dream - Esra Atman - Mustafa Çiçek

6 Gülüm Osman - Haci İpek - Hışman Çizik

7 Just Unique - Ayşegül Kurtel - Ayhan Kurşun

8 Kafkas Beyi - Burhan Şen - Nurettin Şen

9 King Jackson - Serkan Aydın - Mertcan Çelik

10 Malkoçhan - Mehmet Cahit Malkoç - Akın Sözen

11 Mamba Forever - Lale Melek Atman - Halis Karataş

12 Megaloman - Adnan Türkoğlu - Kadir Tokaçoğlu

13 Overlord - Duygu Fatura - Tolga Yıldız

14 Real Runner - Melis Kurtel Emin - Gökhan Kocakaya

15 Red Luck - Alp Şemsettin Evcimen - Müslüm Çelik

16 Runner of Darkness - Murat Bayar - Vahdettin Kaplan

17 Skyline - Taylan Arslan - Barış Kurdu

18 Strong Legs - Sema Ulaş - Nevzat Avci

19 Turgutlu Efesi - Hakan Özcan - Onur Öztürk

20 Villager Song - Deniz Kurtel - Gökhan Gökçe

21 İllüzyon - Ahmet Kurt - Özcan Yıldırım

22 Break the Chain - Günsen Soyupak - Adem Aslan

En fazla kazanan Mümin Çılgın

Gazi Koşusu’nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu’nu kazanma başarısı gösterdi.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.

Aktif jokeyler arasında Gazi Koşusu’nu en fazla kazanan isimler, altışar kezle Halis Karataş ve Ahmet Çelik.

Halis Karataş, 1996’da "Bold Pilot", 2005’te "Popular Demand", 2006’da "Hizel Beyi", 2011’de "Anatoly", 2012’de "Matador Yaşar" ve 2014’te "Blaze to Win" ile Gazi Koşusu zaferi yaşadı. Ahmet Çelik ise son 6 yılda Gazi Koşusu’nu kazanma başarısı gösterdi.

Halis Karataş bu sene Lale Melek Atman’ın sahip olduğu "Mamba Forever" isimli safkanla, Ahmet Çelik de Sanem Kahraman’ın sahibi olduğu "Burgas" isimli atla yarışacak.

Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik’te

Jokey Ahmet Çelik, 6 kezle Gazi Koşusu’nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor. 89. Gazi Koşusu’nu "Renk", 90. Gazi Koşusu’nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu’nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu’nu "Hep Beraber" adlı atla safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu’nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırdada bitirdi.

Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 94. Gazi Koşusu’nu da "Call To Victory" isimli safkanla kazanarak, üst üste 6 kez birincilik sevinci yaşadı. Unutulmaz jokey Ekrem Kurt, 1971, 1972 ve 1973’te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu’nu kazanmıştı.



