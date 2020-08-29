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Gazetemiz editörü Seçil Menteş'in acı kaybı

Fanatik Gazetesi video editörü Seçil Menteş'in kıymetli teyzesi Pakize Öztürk hayata gözlerini yumdu. FANATİK GAZETESİ ailesi olarak merhumenin acısını paylaşıyor, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

29 Ağustos 2020, Cumartesi 13:16 Son Güncelleme:
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Gazetemiz editörü Seçil Menteş'in acı kaybı

Fanatik Gazetesi video editörü Seçil Menteş'in teyzesi Pakize Öztürk hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Saat 10:00'da Kastamonu Devrekani Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir.

Fanatik Gazetesi çalışanları olarak merhumenin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz...

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