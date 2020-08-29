Gazetemiz editörü Seçil Menteş'in acı kaybı
Fanatik Gazetesi video editörü Seçil Menteş'in kıymetli teyzesi Pakize Öztürk hayata gözlerini yumdu. FANATİK GAZETESİ ailesi olarak merhumenin acısını paylaşıyor, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Fanatik Gazetesi video editörü Seçil Menteş'in teyzesi Pakize Öztürk hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Saat 10:00'da Kastamonu Devrekani Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir.
Fanatik Gazetesi çalışanları olarak merhumenin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz...