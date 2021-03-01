Gaz, sindirim sistemimizde biriken hava boşlukları olarak bilinir. Vücudumuzda gazın yer edinmesinin en büyük sebebi ise yediğimiz ve içtiğimiz şeylerdir. Gün içerisinde vücudumuzda 1-2 litreye kadar gaz oluşabilir. Hangi yiyecek ve içeceklerin gaz yaptığı kişiden kişiye göre değişebilir. Bunları tespit ettiğinizde, gaz sıkışması ihtimalinde ortadan kaldırabilirsiniz.

Gaz yapan yiyecekler ve içecekler nelerdir?

Gaz oluşumunu engellemek için beslenme şeklinizi çok dikkat etmeniz gerekiyor. Her insanda gaz oluşumu farklı yiyecek ve içeceklerden kaynaklı olsa da genellikle gaz yapan besinler bellidir. Bunlar genellikle;

Gazlı içecekler,

Soğan,

Fasulye,

Brüksel lahanası,

Brokoli,

Karnabahar,

Kuşkonmaz,

Enginar,

Elma,

Erik,

Armut,

Şeftali,

Sakız,

Tam tahıllı buğday ekmeği,

Kepekli tahıllar,

Bira,

Süt,

Kremadır.

Şişkinlik yapan besinler nelerdir?

Vücudumuzda şişkinliğe neden olacak besinlerden ve içeceklerden de olabildiğince az tüketmeniz gerekmektedir. Şişkinlik gaz ile ilişkilendirilebilir. Özellikle kadınlarda yoğun olarak görülen şişkinlik, uzun süreli devam ettiğinde ciddi bir sağlık probleminin habercisi olabilir. Şişkinliğine neden olan besinler;

Fasulye,

Nohut,

Mercimek,

Brokoli,

Lahana ve Brüksel Lahanası,

Süt ürünleri,

Buğday ve işlenmiş beyaz unlu ürünler,

Soğan,

Elma,

Kurutulmuş meyveler,

Doymuş yağlar, trans yağlar ve içerisinde omega 6 yağı olan besinler ve son olarak sakız çiğnemek şişkinliğe neden olmaktadır.

Gaz ve şişkinliği engellemek için nelere dikkat etmeliyiz?

Vücutta oluşabilecek gazı ve şişkinliği minimum düzeye indirmek için besinleri daha yavaş yemeyi ve iyice çiğnemeyi unutmamalısınız. Besinleri küçük porsiyonlarda tüketin ve gereğinden fazla yememeye özen göstermelisiniz. Özellikle akşam yemeklerinden sonra bir saat kadar yürüyüş yapmak hem gaz ve şişkinliği engelleyerek rahatlamanızı sağlar hem de stresi azaltır.

Kimyon, anason, kakule, kişniş, sarımsak, tarçın, rezene ve zencefil gibi şişkinlik önleyici bitki ve baharatları yemeklerde kullanabilirsiniz. Bunlar sindirime yardımcı olarak gaz oluşumunu da engeller. Ayrıca şişkinlik hissine kapıldığınızda bir bardak nane çayı içebilirsiniz. Pırasa, salatalık, ıspanak gibi sebzeler ise şişkinlik derdine deva gibidir. Bu sebzeler pişirildiğinde lif oranı düştüğü için sindirimi kolaylaştırır.

Ayrıca probiyotik açısından zengin olan besinleri tüketerek ya da bu besinlerden takviye alarak şişkinliği ve gaz oluşmasını engelleyebilirsiniz. Probiyotikler aynı zamanda şişkinliğin diğer nedenleri için de etkili bir çözüm olacaktır. Karın şişkinliğinin en büyük sebeplerinden biri de vücutta oluşan ödemlerdir. Ödemleri vücudunuzdan atmak için probiyotiklerden en verimli şekilde yararlanabilirsiniz.

Yiyecek ve içecekler haricinde gaz oluşumuna neden olan etmenler nelerdir?

Gaz problemleri ve çoğu kez şişkinlikle karşı karşıya geliyorsanız bunun sebebi her zaman yediğiniz ya da içtiğiniz besinler olmayabilir. Her zaman tükettiğiniz bir yiyecek yalnızca o gün gaz yapmaya başlamış olamaz. Bunun farklı nedenleri de olabilir. Örneğin;

Stres dolu bir yaşam tarzının içerisinde bulunmak, kendini strese sokmak,

Yiyecek yerken ya da bir şeyler içerken konuşmak,

Hareketsiz bir hayat benimsemek, özellikle bilgisayar başında çalışan insanlarda şişkinlik ve gaz birikmesine sıkça karşılaşılmaktadır,

Egzersiz ve spor faaliyetlerinden uzak durmak,

Vücudu sıkan dar giysiler tercih edilmesi,

Kadınların adet günlerinin yaklaşması ve bu dönem içerisindeki zamanlarda,

Gastrit, reflü ve ülser gibi mide hastalıklarına sahip olmak da bağırsaklarda daha fazla gaz birikmesine sebep olmaktadır.

Gaz sorununu ortadan kaldırmak için hangi bitkiler iyi gelir?

Bitkiler genellikle şifa kaynağıdır. Farklı bitkiler pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Eğer vücudunuzda gaz birikmesi söz konusu ise ya da aşırı şişkinlik hissediyorsanız bazı bitkileri kullanarak bu şişkinliği yok edebilirsiniz. Bu bitkilerden biri mutlaka evinizde vardır.

Nane çayı; gaz giderici dendiğinde akla ilk gelen nanedir. Taze ya da kuru fark etmeksizin naneyi bir cezve içerisinde içine su ekleyerek kaynatın ve daha sonra içerisine hiçbir şekilde şeker eklemeden içebilirsiniz.

Melisa Çayı; gaz giderici bitkiler ailesine mensup olan melisa bitkisi sindirim sisteminizi rahatlatarak aynı zamanda kaliteli bir uyku almanızı sağlar. Sabahları da zinde uyanmak için uzmanlar akşam saat 6 gibi bir bardak melisa çayı önermektedirler.

Rezene Tohumu Çayı; çay rezenenin kendisinden değil tohumlarından yapılmalıdır. Gaz oluşumunu engellemesinin yanı sıra gazın geçişini de kolaylaştırmaktadır. Etkisini arttırmak için anason tohumu ve dereotu ilave edebilirsiniz. Böylece gaz yapan besinlerin de etkisini azaltarak daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.