Gaz sancısı toplumumuzda çoğu kişinin şahit olduğu bir rahatsızlıktır. Kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren gaz sancısı tedavi edilmesi gereken rahatsızlıktır. Gaz sancısı için pek çok doğal yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlere dikkat ederek gaz sancısından kurtulmak mümkündür. Gaz sancısı rahatsızlığı çeken kişiler gaz sancısına ne iyi gelir şeklinde araştırma yapmaktadırlar. Peki, gaz sancısına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Gaz sancısını gidermenin çözümleri ve bitki çayları nelerdir? İşte Gaz sancısına iyi gelen bitkisel yöntemler. Gaz sancısı çoğu kişinin şikaytçi olduğu bir rahatsızlıktır. Gaz sancısının şikayetlerini en aza indirmek için belirli doğal tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Gaz sancısı tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Gaz sancısı kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir.

Gaz sancısına ne iyi gelir?

Ilık su gaz sancısına iyi gelecektir. Gaz sancısı çektiğiniz anda suyu kaynatarak yavaş yavaş içerek gaz sancısı şikayetinizi azaltabilirsiniz. Sıcak su midede oluşan bu gazı dağıtacak ve rahatlamanızı sağlayacaktır. Nane çayı içmek gazı rahatlatacaktır. Midede oluşan fazla gazın dağılmasına yardımcı olacaktır. Nane çayı insan sağlığı açısından oldukça yararlıdır. Günde 3 veya 4 bardak nane çayı içerek midenizde oluşan gazları rahatlatabilirsiniz. Sıklıkla gaz sancısı şikayeti yaşıyorsanız fazla kilolarınız olabilir. İyi bir diyetisyen eşliği ile birlikte diyet yaparak midenizi rahatlatabilirsiniz. Böylece hem fazla kilolarınızdan kurtulabilir hem de gaz sancısı şikayetlerini en az seviyeye indirebilirsiniz.

Zencefil gaz sancısı şikayetlerinizi azaltacak besin kaynaklarından birisidir. Zencefil midede ki fazla gazların dağılmasını sağlar. Zencefil gaz sancısına en etkili bitkisel tedavi yöntemlerinden biridir. Zencefil fazla tüketilmemesi gerekir. Fazla tüketildiği durumlarda ise midede ağrıya neden olabilir. Dolayısıyla zencefili günde 1 kez tüketmek gaz sancısı şikayeti için oldukça geçirecektir. Zencefili yemeklerden önce küçük bir parça alarak tüketebilirsiniz. İsterseniz günde 1 bardak zencefil suyu içerek de bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Gaz sancısına iyi gelen bir diğer besin kaynağı ise kimyondur. Kimyon gaz problemlerini büyük ölçüde yatıştıracak olan besin kaynağıdır.

Kimyon gaz sancısı yaşadığınız durumlarda bir bardak suyun içine 1 tutam kimyon atılarak içilebilir. Böylece kimyon mideyi tamamen rahatlatacaktır. Ayrıca midede ve göğüs kısmında oluşan gazında atılmasını sağlayacaktır. Kimyon tüketilmeden önce 10 dakika su kaynatılmalı ve öyle tüketilmelidir. Yemeklerden önce veya yemeklerden sonra da içilebilir. Her türlü kimyon tüketiminizde gaz sancınız tamamen hafifleyecektir. Sirke de gaz sancısını anında hafifleten besin kaynağıdır. Her derde deva olan sirkeyi 1 su bardağı içine sirke ilave edilerek tüketilir. 1 yemek kaşığı olacak şekilde de direkt olarak sirkeyi içerek de tüketebilirsiniz. Gaz sancısına bağlı olarak gaz ağrıları da hafifleyecektir.

Egzersiz yaparak da midenizde ki gazı dağıtabilirsiniz. Egzersiz olarak günde 30 dakika kadar yürüyüş yapabilir ve böylece mide gazınızın önüne geçebilirsiniz. Gaz şikayetleriniziden tamamen kurtulmak için egzersizi hayatınıza rutin olarak uygulamalısınız.

Gaz sancısı nasıl geçer?

Gaz sancısının önüne geçebilmek için uygulayabileceğiniz pek çok yöntem vardır. Öncelikle kötü alışkanlıklarınızdan tamamen kurtulmalısınız. Alkol mide ve karaciğer için oldukça zararlıdır. Alkol tüketimini en az seviyeye indirerek gaz sancınızı en az seviyeye indirebilirsiniz. Yağlı yiyecekler de yine midede gaza sebep olur. Bu yiyecekleri de az tüketerek gaz sancınızı engelleyebilirsiniz. Gaz yapacak pek çok gıda bulunmaktadır. Süt, fasulye midede gaz yapan başlıca besinlerin başında yer alır. Dolayısıyla kendinizde gaz yapacak besinlerin ne olduğunun doktorunuz eşliğinde tespit ederek bu gıdalardan mümkün olabildiğince az tüketebilir ve böylece gaz şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

Yemek yerken porsiyonlarınızı hızlı bir şekilde yemeniz fazla hava yutmanıza neden olacaktır. Fazla hava yutmak midede gaz oluşumuna neden olacaktır. Bundan dolayı öğünlerinizi yerken mümkün olduğunca yavaş yemelisiniz. Yavaş yemek yemek vücut sağlığı açısından önemli olduğu gibi ayrıca gazı olanlar için de gaz oluşumunu engelleyecektir. Gaz oluşumuna sebep olan bir diğer etmen ise sakız çiğnemektedir. Sakız çiğnerken fazlaca hava yutarız. Dolayısıyla bu da gaz oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Gaz sancısı şikayetleri çekmemek için mümkün olduğunca az sakız çiğnemek önemlidir. Az sakız çiğneyerek gaz sancısı şikayetlerinizi en aza indirebilirsiniz.

Gaz sancısını gidermenin çözümleri ve bitki çayları

Bazı bitki çayları gaz sancısını dindirmek için oldukça önemlidir. Zencefil çayı bu bitki çayların başında yer alır. Günde en az 1 bardak zencefil çayı tüketerek gaz sancısı şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Zencefil çayından sonra nane çayı da yine aynı şekilde gaz sancısına karşı iyi bir bitki çayıdır. Nane midedeki fazla gazın dağılmasını sağlayacak ve kişinin rahatlamasını sağlayacaktır. Papatya çayı da yine aynı şekilde mide gazının önüne geçer. Günde en az 2 bardak papatya çayı içerek gaz sancınızın önüne geçebilirsiniz.

Rezene çayı gaz sancısına iyi gelen bir diğer bitki çayıdır. Rezene çayı bağırsaklarda oluşan fazla gazların vücuttan dışarı atılmasını sağlar ve kişiyi oldukça rahatlatır. Böylece kişideki gaz sancısı şikayetleri azalır. 1 yemek kaşığı kakule ve 1 yemek kaşığı rezeneyi bir bardak suya karıştırarak içilerek bu bitki çayını tüketebilirsiniz. Rezene çayı gaz sancısına yönelik oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Eğer sizler de gaz sancısı problemleri ile karşı karşıyaysanız bu bitki çaylarını tüketebilir ve gaz sancısı gibi problemlerinizi en az seviyeye indirebilirsiniz.