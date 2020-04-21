Yutulan hava ile besinlerin hazmı ve besinlerin parçalanması sırasında, bağırsaklara doğrudan hava kaçması sonucu, bağırsaklarda ve midede gaz oluşmaktadır. Meydana gelen bu gaz miktarı fazla olur ise, vücudun bu gazı dışarı atması zor bir hale gelerek, gaz sıkışması sonucunu doğurur. Gaz sıkışması ise, şişkinliğe ve şiddetli bir gaz sancısına sebebiyet verir.

Genellikle tüm kişilerde, arada veya sık bir şekilde görülebilen gaz sancısı, çok şikayet edilen rahatsızlıklardan biridir. Bazen geğirme şeklinde, bazen ise anüs yolu ile bağırsak ve midedeki hava dışarı atılarak gerçekleşen duruma, gaz çıkarma denilmektedir. Genelde yeme ve içme esnasında, ağız ile yutulan hava sonucunda gaz sıkışması oluşur. Kişide sürekli bir biçimde gaz çıkarma sorunu var ise, mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Yetişkinlerde gaz sancısı belirtileri nelerdir?

Gaz sancısının neden olduğu belirtiler, genellikle herkesin fark edebileceği biçimdedir. Bu belirtilerin sık bir şekilde tekrarlanıyor olması, kişilerde olumsuz bir ruh hali oluşmasına neden olmaktadır. Böyle durumlarda kişi yeme, içme faaliyetinden kaçınabilir veya kişide kendini toplumdan soyutlama isteği oluşabilir. Yetişkinler için gaz sancısı belirtilerini sıralayalım:

- Karında rahatsız edici şişkinlik

- Geğirme ihtiyacı

- Karın ağrısı

- Karında gerginlik

- Karında oluşan kramplar

Bebeklerde gaz sancısı belirtileri nelerdir?

Bebeklerde meydana gelen gaz sancıları, kolay bir şekilde görülebilmektedir. Bir bebek, gaz sancısı sebebi ile huzursuz ise, emmek ister, ancak kısa bir süre tekrar ağlamaya başlar. Aynı zamanda bebek ağlayarak, ayaklarını karın bölgesine doğru çeker. Bebekler özellikle besin alma sonrasında, bu belirtileri gösteriyor ise ve katiyen sakinleşemiyor ise, bu durumun gaz sancısı olma olasılığı fazlası ile yüksektir. Ayrıca bebeklerde gaz sancısı sorunu var ise, bebeklerin karın bölgeleri hem sert olur, hem de şiş görünür.

Bebeklerde gaz sancısı nasıl geçirilir?

Bebeklerde gaz sancısı sorunu anlaşıldıktan sonra, gaz sancısını geçirmeye yarayan bazı yöntemlere başvurulabilir. Bu yöntemleri sıralayalım.

-Gaz sancısı sorunu olan bebeğin, karın bölgesine masaj yapılır.

-Bebeğin yüzü yere bakacak bir biçimde, kolun üzerine yatırılır ve el ile bebeğin karnına hafif baskı uygulanır.

-Bebek kucakta yavaş şekilde hoplatılır.

Gaz sancısı ve karın ağrıları yaşayan kişilerin, öncelikle beslenme şekillerine dikkat etmeleri gerekir. Bu problemlere neden olan besinlerin ne olduğu belirlenmeli ve bu besinler olabildiği kadar az tüketilmelidir. Ayrıca kişinin bir gıdaya olan alerjisi de, o besinin kişide gaz problemine yol açmasına sebep olabilir. Bunların dışında, hava yutmak, oldukça hareketsiz bir yaşam, tüketim zamanı geçen besinlerin tüketilmesi, lif miktarı yüksek olan gıdaların tüketilmesi de, gaz sancılarına sebep olabilmektedir.

Yetişkinlerde gaz sancısı tedavisi nasıl olur?

Kişilerde gaz sancısı rahatsızlığının tedavisi için, öncelikle ilaç tedavisi uygulanmakla birlikte, türlü tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Kişilerde gaz sancısı sorununun giderilebilmesi için, ilaç tedavisi yanında, kişiye uygun diyet programları ya da bazı bitkisel metotlar da uygulanabilmektedir.

İlaç tedavisi yönteminde doktorlar genellikle, durumu analiz ettikten sonra, gaz çıkarma durumunu destekleyecek bir ilaç tedavisi uygulayabilir. Veya sık bir şekilde gaz çıkarma sorunu olan kişiler, uzmanlar tarafından belirlenen bir diyet programı ile sorunlarını çözebilir.

Gaz sancısının çözümü için bazı bitkisel yöntemler

-Zencefil tüketmek, mide bulantısı, sindirim sorunu, mide nezlesi ve gaz sıkışması rahatsızlıklarına karşı rahatlatıcıdır.

- Nane çayı içmek, mide gurultusunu ortadan kaldırır ve gaz sancısından kurtulmak için, oldukça yardımcıdır.

- Papatya çayı, gaz sıkışması sorununa en iyi gelen içeceklerden biridir.

- Kimyon tohumu çiğnendiğinde, vücutta toplanmış olan gaz, oldukça kolay bir biçimde atılabilmektedir.