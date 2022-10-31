Yukatel Kayserispor, Süper Lig 'de oynadığı son 4 maçta yenilgi görmedi. 2 galibiyet 2 beraberlik alan sarı kırmızılılar 4 maçta 8 puan kazandı. Deplasmanda ligin 9. haftasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında evinde Galatasaray ’ı 2-1 ile geçerken, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kasımpaşa’yı 1-0 yenmeyi başarmıştı. Son olarak Ligin 12. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor 8 puan topladı. Son 4 maçta 7 gol atıp 4 gol yiyen sarı kırmızılılar, 8 puan hanesine yazdırırken ligin 12. haftasını 20 puanla geride bıraktı.

Miguel Cardoso yine golünü attı

Adana Demirspor maçında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Miguel Cardoso keyfi yerinde. Adana Demirspor maçında yedek olarak başlayan Portekizli oyuncu ikinci yarının 58. dakikasında Olivier Kemen'in yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra hücumda etkili olan Cardoso, 67. dakikada Gavranovic'in attığı golün asistini yapan isim oldu. Cardoso 82. dakikada Emrah Başsan'ın ortasında kafa ile topu ağlara göndererek skoru eşitleyen isim oldu.

Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Miguel Cardosu ligdeki 4. golüne ulaştı. Portekizli oyuncu, bu sezon İstanbulspor, Hatayspor, Ümraniyespor maçının ardından Adana Demirspor maçını da boş geçmedi. Miguel Cardoso bu sezon geride kalan 12 maçta 4 gol, 2 asist yaparken 3 kez sarı kart gördü.

Mario Gavranovic 5. golünü attı

Mario Gavranovic, Yukatel Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Adana Demirspor maçında da golünü attı. Maçın 67. dakikasında Miguel Cardoso'nun pasını gole çeviren Mario Gavranovic ligde 5. golüne ulaştı. İsviçreli forvet, bu sezon Giresunspor, Hatayspor, Trabzonspor , Galatasaray ve Adana Demirspor'u da boş geçmedi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Mario Gavranovic 89. dakikada yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı.

Takımın en golcü ismi olan Mario Gavranovic, 10 maçta 5 gol kaydetti. (İHA)