Sarı-Lacivertliler’in rüyalarını süsleyen Cesc Fabregas transferi konusunda müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İlk olarak İspanyol oyuncunun Chelsea ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini fesh edeceği belirtilmişti.

İkinci güzel haber İtalya’dan geldi. Fenerbahçe ile birlikte Fabregas’ın en çok isteyen takım olan Milan, aradan çekiliyor. İtalyan devinin teknik patronu Gattuso, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Finansal Fair-Play nedeniyle dikkatli hareket etmek zorundayız. Her istediğimizi yapamayız. Fabregas’ı almamız zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

Paralar Paqueta’ya gitti

Milan, ara transfer döneminde Brezilyalı yıldız Lucas Paqueta’yı 35 milyon Euro’ya kadrosuna kattı. Bu transferin maliyeti, Kırmızı-Siyahlılar’ın FFP kısıtlamalarında sınıra gelmesine neden oldu. Bu arada Manchester City Menaceri Guardiola da Fabreagas’la ilgili iddialara, “Devre arasında adam almayı düşünmüyoruz” sözleriyle nokta koydu. Milan’ın devreden çıkmasıyla eli güçlenen Sarı- Lacivertliler’de Damien Comolli, Fabregas için yoğun mesai yapıyor.

Kadroya alınmadı

Chelsea Menaceri Sarri, Fabregas’la ilgili sorulara, “Kalmasını isterim” yanıtını verdi. Ancak dünkü Crystal Palace mücadelesinde İspanyol orta saha oyuncusunu kadroya almadı. Tecrübeli yıldızın ara transfer döneminde ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.