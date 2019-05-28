İtalya Serie A'yı beşinci sırada tamamlayan Milan'da Gennaro Gattuso dönemi resmen sona erdi.

İtalya basını, Milan CEO'su Ivan Gazidis ile Gennaro Gattuso ile toplantı yaptığını ve bu görüşme sonrasında Gattuso'nun sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Konuyla ilgil resmi açıklama yapan Gennaro Gattuso "Milan'dan ayrılmaya karar vermek kolay değil ama bu almam gereken bir karardı. Acı verici bir karar ama böyle olması gerekiyordu. İki yıllık kontratımdan vazgeçiyorum çünkü Milan ile aramda para söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Milan, bu sezon 38 maçta 68 puan toplayarak ligi 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi bileti alamadı.

Bu arada Milan'dan sportif direktör Leonardo'nun da ayrılacağı ve Paris Saint-Germain'de tekrar görev alacağı öne sürüldü.



