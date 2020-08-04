Gattuso: Barça’yı sadece ben durdururum

Napoli’nin hocası Gennaro Gattuso, 8 Ağustos’ta Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuştu. “Lionel Messi’yi nasıl durduracaksınız?” sorusuna yanıt veren İtalyan teknik adam, “Messiyi durdurmak için ya rüyada olmam lazım ya da playstationda. Bir ihtimal daha var. Milan formalı Gattuso geri dönerse...” dedi. Nou Camp’ta oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde ilk maç 1-1 bitmişti.