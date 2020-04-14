Gastrit, bakteri kaynaklı ortaya çıkan ve yaygın olarak karşılaşılan bir sağlık problemidir. Bu bağlamda; mide zarının iltihaplanması, tahriş olması ve aşınması gastrit olarak kabul edilmektedir. Bu hastalık akut ya da kronik olarak ilerleyebilmektedir. Peki, gastrite ne iyi gelir? Bu problem nasıl geçer? İşte gastritin giderilmesi için uygulanabilecek farklı yöntemler. Gastrit, kişinin durumuna bağlı olarak farklı belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda hastalığın en yaygın belirtisi midenin üst bölümünde hissedilen ağrı ve yanmadır. Gün içerisinde tekrar eden geğirme isteği, şişkinlik ve mide bulantısı da diğer belirtiler arasındadır. Gastrit belirtileri göz önüne alındığında kişinin günlük yaşamının bundan oldukça etkilendiği fark edilmektedir. Bu sebeple de gastriti geçirmek için farklı yollar aranmaktadır.

Gastrite ne iyi gelir?

Gastrit hem akut hem de kronik olarak ortaya çıktığı durumlarda baskın bir şekilde mideyi etkilemektedir. Hatalık mide kaynaklı olduğu için de buna iyi gelecek önlem, doğrudan sağlıklı beslenme olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda gastrit problemi olan kişilerin yağlı ve fast food ağırlıklı beslenmeyi bırakması gerekmektedir. Öğünlerin yanında bol su içilmesi de diğer bir tavsiye olarak kabul edilmektedir.

Gastrit hastalarının genel beslenme seçeneklerinde sindirimi daha kolay yiyeceklere yönelmesi oldukça önem arz etmektedir. Kırmızı et yerine, beyaz et tercih edilmesi bu bağlamda uygulanabilecek seçenekler arasında yer almaktadır. Kahve ve çay gibi kafeinli içecekler yerine de bitkisel çaylar tercih edilmelidir.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler ile nane de gastrite karşı tüketilebilecek besinler arasında yer almaktadır. Özellikle nanenin iltihaplara karşı etkin bir rol üstlendiği bilinmektedir. Bu sebeple de nane, mide ve gastrit problemleri için kullanılabilmektedir. Doğal bir yatıştırıcı olan nane sayesinde mide zarında oluşan iltihaplar giderilmekte ve hazımsızlık tarzı problemlerin önüne geçilmektedir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler ise içerilerinde yüksek oranda vitamin barındırmaktadır. Bu vitaminler, midenin iltihaplara karşı geliştirdiği savunma mekanizmasına destek vermektedir. Gastrit semptomları artınca tüketilebilen bu sebzeler, hastalık giderildikten sonra da yeniden tekrarlanma riskini gidermektedir. Yeşil fasulye, ıspanak, bezelye ve kuşkonmaz; koyu yeşil yapraklı sebzeler içerisinde yer almaktadır.

Gastrit nasıl geçer?

Gastriti geçirebilmek için çözüm yolları araştırılmadan önce bu rahatsızlığa sebep olan faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Gastrit mideyi etkileyen bir rahatsızlık olduğu için, rahatsızlığa sebep olan faktörler de genellikle tüketimle alakalı olmaktadır. Bu kapsamda gastrite neden olabilecek faktörler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Sigara ve Alkol Kullanımı

- Fiziksel ve Psikolojik Stres

- Uykusuzluk

- Fast Food Ağırlıklı Beslenme

- Düzenli Ağrı Kesici Kullanımı

Özellikle kronik gastritlerde semptomları önemli ölçüde azaltabilmek için hastalığa neden olan faktörlerden uzaklaşılması gerekmektedir. Bu rahatsızlığı uzun dönemde gidermek isteyenlerin sigara ve alkolden mutlaka uzak durması gerekmektedir.

Gastriti olan kişinin yemesi gerekenler

Gastriti olan kişiler bazı yiyecek ve içecekleri beslenme listelerine koyarak, hastalık belirtilerini önemli bir ölçüde azaltabilmektedir. Bu bağlamda maden suyu ve yoğurt tüketimi öncelikli olarak tavsiye edilen besinler arasında yer almaktadır. Yoğurt, çoğu sağlık problemine karşı kullanılabilen bir besin maddesidir. Özellikle az yağlı üretilen yoğurtların düzenli tüketimi midenin daha rahat çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda tüketilecek yoğurtlar için herhangi bir öğün sınırlandırması bulunmamaktadır.

Ana öğünlerin üzerine içilen maden suyu da gastrit kaynaklı rahatsızlıkları yarı yarıya gidermektedir. Bu kapsamda, gastriti olan kişilere yemekten 10 ya da 15 dakika sonra maden suyu içmesi tavsiye edilmektedir. Maden suyunun mideyi büyük bir ölçüde rahatlattığı kabul edilmektedir.

Flavonoid içeren besinler de gastrit problemine karşı kullanılabilmektedir. Bu bileşen, parlak renkteki meyve ve sebzelerin içerisinde yer almaktadır. Kiraz, elma, biber ve yaban mersini; flavonoid içermektedir. Bu içerik sayesinde gastrite neden olan bakteriler ile savaşılmakta ve iltihabın yayılımı önlenmektedir. Bu sebeplerle flavonoid içeren besinler, gastrit problemi yaşayan kişilerin midesini rahatlatmaktadır.

Gastriti olanların dikkat etmesi gerekenler

Özellikle kronik gastriti olan kişilerin hayatları boyunca belli başlı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, mideye düşman yiyeceklerden uzak durulması en önemli kural olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda; fast food, kızartılmış yiyecekler ve sindirimi zor yiyeceklerden uzak durulması gerekmektedir.

Sigara ve alkol, vücuttaki çoğu organa zarar verdiği gibi mideyi de kötü yönde etkilemektedir. Özellikle aç karnına tüketilen sigara, mide içerisinde iltihaplanmaya sebep olabilmektedir. Bu bağlamda gastrit tedavisinde sigara ve alkol tüketiminden kaçınılması gerekmektedir. Bunlara benzer bir biçimde gün içerisinde tüketilen kahve miktarının da 2 fincanı geçmemesi gerekmektedir. Aşırı kahve içen insanların gastrite yakalanma riskinin daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.

Gastritin altında yatan en büyük nedenlerden biri de fiziksel ve psikolojik stres olarak gösterilmektedir. Bu bağlamda ciddi yaralanmadan kaynaklı midede hassasiyet oluşması durumlarıyla karşılaşılmaktadır. Bundan bağımsız gerçekleşen stres kaynaklarından ise olabildiğince uzak durulması tavsiye edilmektedir.

Gastrit hastaları için düzenli uykunun önemi nedir?

Uyku düzeni, insan sağlığı açısından doğrudan etkili olmaktadır. Bazı gastrit problemlerinin de yeterli uyku alınmamasıyla tetiklendiği dikkat çekmektedir. Uykusuzluğun fiziksel ve psikolojik yorulmalara neden olduğu kabul edilmektedir. İlerleyen durumlarda da vücudun ana organlarında negatif sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Uykusuz kalan ya da kaliteli uyku geçiremeyen insanlarda mide şikayetleri ile karşılaşılmaktadır. Periyodik olarak artış gösteren bu şikayetlerden biri de gastrit olarak gözlenmektedir.