Gastrit hastalığı önemli bir mide hastalığıdır. Dolayısıyla bu rahatsızlıktan şikayetçi olan kişilerin yemesi ve yememesi gereken yiyecekler vardır. Gastrit hastalarının tedavisi ise belirtilere yönelik gerçekleşir.

Gastrit nedir?

Gastrit kısaca mide zarının iltihaplanması hastalığı diyebiliriz. Gastrit mide iç yüzeyinde oluşan iltihaplanmadır. Gastrit hastalığı midenin fazla miktarda mide asidi üretmesi ile birlikte ortaya çıkar. Aşırıca üretilen mide asidi mide iç çeperine zarar verir ve mide iltihaplanmaya başlar. Bu şekilde gastrit hastalığı ortaya çıkar. Gastrit akut ve kronik gastrit olarak ortaya çıkar. Akut gastrit ve kronik gastrit aynı belirtileri göstermez ve dolayısıyla da tedavi seçenekleri farklıdır. Aniden ortaya çıkan gastrite akut gastrit denilirken uzun süredir süren gastrit hastalığına ise kronik gastrit denilmektedir.

Akut gastritte kişi daha fazla şikayet yaşarken kronik gastritte ise kişi genellikle hiçbir belirti hissetmez. Fakat uzun süreli gelişen bir gastrit söz konusudur. Gastrit gastroenteroloji doktoru tarafından yapılan endoskopi sonucu tespit edilir.

Gastrit belirtileri nelerdir?

- Sırta yayılan ağrı

- İştah kesilmesi

- Mide bulantısı

- Kusma

- Sürekli geğirme

- Midede dolgunluk ve şişkinlik hissi

- Kanlı kusma

- Mide ekşimesi

- Dışkıda kan meydana gelmesi

Gastrit tedavisi nasıl yapılır?

Gastrit tedavisi akut gastrit ve kronik gastrite göre değişkenlik gösterir. Akut ve kronik gastrit için tedavi seçenekleri farklıdır. Gastrit tedavisinde genellikle herhangi bir ilaç verilmez. Doktor tarafından beslenmeye dikkat edilmesi önerilir. Eğer beslenmede gastrit şikayetleri azalmazsa o zaman doktor tarafından bir takım mide ilaçları hastaya verilir. İlk olarak mide zarını tahriş eden yiyeceklerden uzak durmak tedavide birincil önemli etmendir. Gastrit tedavisi süresi boyunca alkol ve sigaradan uzak durulması oldukça önemlidir. Alkol ve sigara gastriti tetikler ve mide çeperine zarar verir.

Eğer gastrit şiddetli bir şekilde belirti veriyorsa doktor tarafından 1-2 hafta hastanın bir şey yemesi önerilmez. Hasta bu esnada herhangi bir katı gıda almaz ve sıvı ilaçlar ile birlikte beslenmektedir. Daha hafif belirtilerde ise hastaya sindirilmesi kolay olan yiyecekler verilir. Bu şekilde gastrit tedavisi sürer. Eğer gastrit strese bağlı ortaya çıkmışsa doktor tarafından kas gevşetme tekniği ile bir kullanılan rahatlatma yöntemleri hastaya uygulanır.

Gastrit geçer mi?

Gastrit geçer mi sorusundan önce gastritin hangi türde olduğunun tespiti yapılması gerekir. Akut gastrit anlık belirti verir ve kişinin vücudunda sürekli olarak belirti vermez. Dolayısıyla akut gastrit şikayeti yaşayan kişilerde gastrit tedavi ile birlikte geçer. Fakat kronik gastrit şikayeti olan kişilerde gastrit hastalığı geçmez. Bu kişiler ömür boyunca gastrit hastalığı ile birlikte yaşayacağından dolayı yediklerine ve içtiklerine maksimum derecede dikkat etmesi gerekiyor. Kronik gastrite uygun olarak daha hafif gıdalar tüketilmelidir. Bu şekilde hastaya bazı ilaçlar da verilir. Ömür boyu kişi bu ilaçları kullanmakla mükelleftir. Bu şekilde gastrit belirtileri azalır ve kişi normal hayatında herhangi bir kısıtlama olmadan yaşamaya devam eder.

Hastaların yemesi ve yememesi gereken yiyecekler

Gastrit hastalarının yemesi ve yememesi gereken yiyecekler bulunmaktadır. Belirtilerin daha da ağırlaşmaması ve gündelik hayatına normal bir şekilde devam etmeleri için bu tür gıdalara dikkat etmeleri gerekir.

Gastrit hastaların yemeleri gereken yiyecekler şu şekildedir;

- Ispanak

- Bezelye

- Pırasa

- Brokoli

- Lahana

- Brüksel lahanası

- Kara lahana

- Yeşil fasulye

- Kuş konmaz

- Kereviz

- Yaban Mersini

- Zencefil çayı

- Papatya çayı

Gastrit hastalarının yememesi gereken şeyler;

- Patates kızartması

- Makarna

- Portakal

- Greyfurt

- Turşu

- Acı içeren yiyecekler

- Ekşi krema

- Dondurma

- Süzme yoğurt

- Sosis

- Sucuk

- Pastırma