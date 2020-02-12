Mide yüzeyindeki mukoza bölümünün iltihaplanması mide gastriti olarak bilinir. Stres, bulaşıcı hastalıklar, birtakım ilaçlar ve benzeri farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Bazı belirtiler ile beraber kendini gösterebilir. Bunlar arasında bulantı, mide kanaması ve kusma gibi etmenler ön plana çıkar. Tabii bazı zamanlar hiç belirti göstermediği de olur. Gastrit diyeti gastritin tamamen yok olmasını engellemez. Yalnızca belirtilerin kontrol altında tutulmasına önemli katkı sağlar.

Gastrit Diyeti Nasıl Yapılır?

Gastrit diyeti bir gün için ele alınacak belirli bir diyet listesine uymaktan geçer. Bu liste içerisinde belli başlı bazı besin kaynakları genel anlamı ile yer alır. Böylece daha sağlıklı bir yaşama kavuşabilir; özellikle gastrite sebep olacak belirtilerin önüne geçebilirsiniz. Gastrit diyet listesine geçmeden önce nasıl yapılacağına ve bunun için nelerin tüketebileceğine bir göz atalım.

- Belli başlı bazı meyve ve sebzeler düzenli tüketilmelidir. (Muz, incir, kuru üzüm, armut ile kayısı ve şeftali)

- Süt ve süt ürünleri. (Badem sütü, Hindistan cevizi sütü, pirinç sütü)

- Belli başlı tahıllı ürünler. (Tam tahıllı ekmek, iri taneli mısır unu, makarna, pirinç ve şekersiz kahvaltılık gevrek çeşitleri)

- Yüksek proteinli gıdalar. (Mercimek, kuruyemiş, tohumlu ürünler, soya fasulyesi, katkı maddesi olmayan fıstık ezmesi)

Gastrit diyet listesini bu ürünler katılabilir; liste dışında da yine farklı zamanlarda ama dengeli şekilde tüketimi gerçekleştirilebilir.

Gastrit Diyeti ile Zayıflamak İçin Örnek Diyet Listesi

Gastrit diyet listesi ile beraber gastrite sebep olacak belirtilerin önüne geçmek mümkün. Aynı zamanda doktor kontrolü bünyesinde yapılan tedavi ile beraber bu tedaviye katkı sağlamak için de değerlendirilebilmektedir.

Sabah kalkınca:

Bir bardak ılık su ile karıştırılmış 1 yemek kaşığı kadar bal,

Kahvaltı:

- 1 haşlanmış yumurta ile 1 tam tahıllı ekmek,

- Elma ve şeftali ile muz püresinden hazırlanmış içecek,

Öğle yemeği:

- Ispanaklı havuçlu tavuk çorbası,

- Izgarada özel olarak pişirilmiş olan uskumru,

Ara öğün:

Bir kase kadar üzüm.

Akşam için atıştırma:

Taze sıkılmış bir bardak nar suyu.

Akşam:

- Brokoli eşliğinde fırında alabalık,

- İsteğe bağlı mercimek çorbası, tavukgöğsü ile az miktar zeytinyağlı salata,

Verilen gastrit diyet listesi arasındaki bu seçenekleri değerlendirebilir; düzenli uyguladığınız takdirde gastrite sebep olan belirtilerin ortaya çıkmasına engel olabilirsiniz.

Gastrit Diyet Listesi Neden Önemlidir?

Gastrit daha ileri seviyelerde ciddiye alınması gereken önemli hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu sebepten mutlaka mümkün olduğu kadar bastırılması gerekir. Özellikle gastriti ortaya çıkaracak belirtileri önleyici önlemler almak büyük öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı gastrit diyet listesi oldukça önemlidir.

Hastalığa sebep olacak belirtiler ele alınacak özel gastrit diyet listesi ile beraber önlenebilir. Ancak bilinmelidir ki gastrit diyet listesi bu hastalığı tamamen geçirmez. Yalnızca belirtilerin önüne geçer ve baskılar. Bu da elbette önemli bir unsurdur.

Gastrit Belirtilerine Dikkat Edilmelidir

Gastrit zaman içerisinde mide kanamasına ya da ülsere sebebiyet verebilir. Bu noktaya dönüşmesi sağlık açısından oldukça önemli bir durumdur. Meydana gelen bazı belirtiler ortaya çıktığında mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekir.

- Baş dönmesi,

- Nefes darlığı,

- Ten rengin solmuş olması,

- Meydana gelen güçsüzlük ve halsizlik,

- Dışkıda kan görmek,

- Kan kusma durumu,

Bu gibi belirtiler söz konusu olduğunda mutlaka ilk olarak doktora görünmek gerekmektedir. Yapılacak tedavi ile beraber bu hastalığı yenmek oldukça yüksek ihtimaldir. Ayrıca daha sonra ele alınacak gastrit diyet listesi ile beraber farklı sağlıklı beslenme ritüelleri, sağlıklı bir yaşam sürme imkanı sağlar.

Gastrit İçin Tüketilecek Besin Konusunda Not Alınmalıdır

Birtakım gıdalar gastrit sorunu olan kişilerde istenmeyen bazı durumlar ortaya çıkarabilir. Bu yüzden gün içerisinde tüketilen besin kaynaklarına dikkat edilmesi gerekir. Daha da önemlisi hangi besin kaynaklarının ne gibi durumlar yarattığına dair not alınması önemlidir. En uygun gastrit diyet listesi yakalamak mümkündür. Gastrit için uygun olan gastrit diyeti tercih edilebilir.