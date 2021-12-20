Avrupa futbolunda, VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi ile ilgili tartışmalar devam ederken Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, VAR hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Football Italia'da yer alan habere göre İtalyan teknik adam Roma'ya 4-1 mağlup oldukları maçta penaltı alamadıklarını örnek göstererek VAR sistemine tepkisini dile getirdi.

Gasperini, VAR kayıtlarının takımlar tarafından da dinlenebilir olması gerektiğini belirterek, "Hakem, VAR ile olayı kontrol etseydi kararını kabul ederdim. Bu ses dosyaları devlet sırrı gibi görünüyor ama onları dinlememize izin verilmeli. Aksi takdirde, doğru şekilde çalışmadığına inanabiliriz." sözlerini sarf etti.





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