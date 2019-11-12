Gasper Okorn: Beşiktaş maçı kazanmayı hak etti

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Macaristan temsilcisi Falco’yu 25 sayı farkla 74-49 yendi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Falco Başantrenörü Gasper Okorn, Beşiktaş Sompo Sigorta’nın maçı kazanmayı hak ettiğini dile getirdi. Okorn, fiziksel açıdan çok sert bir maç olduğunu aktararak, "Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizi çok iyi desteklediler. Beşiktaş’ı tebrik ederim. Onlar maçı kazanmayı hak etti. Hücumda çok kötüydük. Çok sayıda boş şut kaçırdık. Son beş dakikada ise oyunu bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

Macar ekibinin forvet oyuncusu Szilard Benke, "Hücumda çok fazla boş şut kaçırdık. Yüzdemiz çok düşüktü. Beşiktaş’ın savunması da bunda etkiliydi." şeklinde görüş belirtti.