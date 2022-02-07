Galatasaray 'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar, dün ilk kez Sarı-Kırmızılı forma ile sahne aldı. 28 yaşındaki futbolcu, 82. dakikada Taylan Antalyalı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Pulgar, oyuna dahil olduktan 4 dakika sonra hızlı atağı keserken, sarı kart ile cezalandırıldı. Çok kısa bir süre şans bulan Şilili, sahada kaldığı süre içerisinde gelecek adına iyi sinyaller verdi.