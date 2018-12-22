Beşiktaş’taki performansıyla dikkat çeken Gary Medel, Avrupa ekiplerini yeniden peşine taktı. Birçok ekibin radarında olan Şilili yıldız hakkında Siyah-Beyazlı yönetim ise net kararını henüz vermedi.

Devre arasında yönetim ve teknik ekibin yapacağı zirvede, 31 yaşındaki futbolcunun geleceği netlik kazanacak.

Medel’in en ciddi talibi ise İngiliz ekibi West Ham United. Ada temsilcisinin, tecrübeli oyuncu için yaklaşık 7 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

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