Gary Medel transferinde son dakika!

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'in artık Siyah Beyazlılar'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Adı son günlerde Serie A ekibi Bologna'yla anılan 32 yaşındaki defansif orta saha oyuncuyla ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.

Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde tecrübeli futbolcunun yarın Bologna için sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu. Haberde Medel'in yeni takımıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler