Gary Medel transferinde son dakika!

Bologna, Beşiktaş’ın Şilili oyuncusu Gary Medel’i kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi, 1 hafta içinde resmi teklifini siyah beyazlı kulübe iletecek.

24 Ağustos 2019, Cumartesi 16:44
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Gary Medel transferinde son dakika!

İtalya Serie A takımlarında Bologna, Gary Medel için Beşiktaş’ın kapısını çaldı.

Şilili futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi, siyah beyazlılara resmi teklifini yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş-Göztepe maçı için İstanbul’da olan Medel’in menajeri, Bologna’nın talebini Beşiktaş’a iletti.

Siyah beyazlılar, İtalyan ekibinin önereceği bonservis bedeline göre cevabını verecek.

Defansif orta saha oyuncusu, Erick Pulgar’ı 2 hafta önce 10 milyon Euro karşılığında Fiorentina’ya veren Bologna, 25 yaşındaki oyuncunun yokluğunu Medel ile doldurmayı planlıyor.

Beşiktaş’ın, 2017’de Inter’den 2.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Medel, geride kalan 2 sezonda siyah beyazlı takımla çıktığı 77 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.

32 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: NTVSpor

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