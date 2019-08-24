Gary Medel transferinde son dakika!

İtalya Serie A takımlarında Bologna, Gary Medel için Beşiktaş’ın kapısını çaldı.
Şilili futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi, siyah beyazlılara resmi teklifini yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş-Göztepe maçı için İstanbul’da olan Medel’in menajeri, Bologna’nın talebini Beşiktaş’a iletti.
Siyah beyazlılar, İtalyan ekibinin önereceği bonservis bedeline göre cevabını verecek.
Defansif orta saha oyuncusu, Erick Pulgar’ı 2 hafta önce 10 milyon Euro karşılığında Fiorentina’ya veren Bologna, 25 yaşındaki oyuncunun yokluğunu Medel ile doldurmayı planlıyor.
Beşiktaş’ın, 2017’de Inter’den 2.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Medel, geride kalan 2 sezonda siyah beyazlı takımla çıktığı 77 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.
32 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: NTVSpor