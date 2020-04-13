Gary Medel geri dönüyor!

Geleceği ile ilgi konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "Her gün yaşıyoruz ve gelecekte ne olacağını asla bilemeyiz. İtalya'da ailem çok mutlu ve bu beni çok mutlu ediyor. Ama gerçek şu ki, yakında Şili'ye geri döneceğimi düşünüyorum." dedi.

"Fiziksel olarak çok iyi durumdayım"

Medel, "32 yaşındayım, kariyerimi bitirmemin bir adım uzağındayım. Gerçek bu. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım, mutluyum, iyi hissediyorum. Bu yüzden yakında Şili'de görüşmek dileğiyle" açıklamasını yaptı.

"Günde bir veya iki kez antrenman yapıyorum"

İtalya'daki karantina günlerini de değerlendiren Medel, "Gerçekten bir antrenman alanına adım atmam gerekiyor, takım arkadaşlarımı görüyorum. Evde iş yapıyorum, yediklerime dikkat ediyorum. Fiziksel olarak iyi olmak için günde bir veya iki kez antrenman yapıyorum. Bu anlamda kendime iyi baktım" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Öte yandan Şilili oyuncu bu sezon Bologna ile 16 maçta sahaya çıktı. Medel'in sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. (Ajansspor)