Gary Medel çılgına döndü!

Beşiktaş'tan ayrılarak Bologna'nın yolunu tutan Şilili futbolcu Gary Medel, takımının dün gece Serie A'da Roma'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın sonunda çılgına döndü. 32 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Edin Dzeko'nun 90+4'te gelen galibiyet golünün ardından rakip takımın yedek kulübesiyle tartışmaya girdi.

Romalı futbolcuların aşırı sevinç göstermesine sinirlenen ve teknik direktör Paulo Fonseca ile de burun buruna gelen tecrübeli futbolcu, takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi. Öte yandan Bolognalı futbolcular, gol öncesinde Federico Santander'in topu elle oynadığına yönelik karara da uzun süre itiraz etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler