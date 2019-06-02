Hafta içinde Arsenal'ı 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldıran Chelsea, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Gary Cahill'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Londra ekibi, bu sezon yalnızca 8 maçta forma şansı bulabilen 33 yaşındaki İngiliz savunmacıya teşekkür ederken kariyerinin bundan sonraki bölümünde de başarı dileklerini iletti.

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen 1,93 boyundaki stoper, 7,5 sezondur formasını giydiği ve kaptanlığa kadar yükseldiği Maviler'de 1 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 Premier Lig, 2 FA Kupası ve 1 Carabao Cup şampiyonluğu yaşamıştı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcunun bundan sonraki durağının neresi olacağı büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler