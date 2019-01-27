Galatasaray, Ocak 2017'de PAOK'tan kadrosuna kattığı Garry Rodrigues'i devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a satmıştı.

Cim Bom'un satışından 9 milyon euroluk bir bonservis bedeli elde ettiği sol kanat oyuncusu, transferi sonrası ilk röportajını Yunan basınına verdi.

28 yaşındaki yıldız isim, SDNA'ya yaptığı açıklamalarda Sarı Kırmızılı takımdan ayrılık süreciyle ilgili şu şekilde konuştu:

"Türkiye'den ayrılmak, kolay bir karar değildi. Galatasaray, bana Avrupa'da yüksek seviyede futbol oynama şansını vermiş bir kulüp. Orada mutluydum ama Al Ittihad'ın teklifi yeni bir meydan okumaydı.

Aldığım bu karardan ötürü mutlu olduğumu söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi bu, hiç kolay bir karar değildi. Ancak ailemin de yardımıyla kariyerimde yeni bir sayfa açmak için 'Evet' dedim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler