Max Kruse, Vedat Muriç gibi transferlerle kadrosuna takviyeler yapan Fenerbahçe sıra kanatlara geldi!

Rodrigues'in uçağı iniş yaptı

Konoplyanka, Kolarov ve Garry Rodrigues gibi isimlerle görüşen Sarı Lacivertliler'de Rodrigues, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Yıldız oyuncuyu taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

2016/2017 sezonu devre arasında PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon da 9 milyon euroluk bedelle Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'a gitmişti.

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