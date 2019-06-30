Geçtiğimiz sezonun devre arasında 9 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a sattığı Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyordu. Eurosport Arabia adlı internet sitesinin konuyla ilgili olarak yayımladığı haber ise Sarı Lacivertli taraftarları iyiden iyiye heyecanlandırdı.

Haberde Al Ittihad'ın Şilili teknik direktörü Jose Luis Sierra'nın yönetime verdiği raporda 28 yaşındaki yıldız futbolcunun gönderilmesini istediği, yönetimin de geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan oyuncudan kurtulmanın yollarını aradığı ifade edildi. Kulübüyle 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan sol kanat oyuncusu, Suudi ekibinin formasıyla çıktığı 11 maçta 1 kez fileleri havalandırabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler