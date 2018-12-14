Garry Rodrigues’e sürpriz talip... Galatasaray’ın 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Alman kulübü Stuttgart’ın radarına girdi. Bundesliga’da geride kalan 14 hafta sonunda sadece 9 gol atabilen son üçüncü sıradaki Stuttgart’ın, hücum hattına zenginlik kazanırabilmek için Rodrigues’i istediği belirtildi.

Alman gazetelerinde yer alan haberlere göre, Stuttgart’ın bu transfer doğrultusunda gözden çıkardığı bonservis bedeli 10 milyon Euro civarında. Ancak Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcuyu 15 milyon Euro’dan aşağı bırakmak istemiyor.

Gelen para yine transfere...

Rodrigues’in olası transferinde kulüp kasasına girecek olan para, yine transfer çalışmalarında kullanılacak. Finansal Fair Play yaptırımı gereği, sattığı oyuncu bedeli karşılığında takviye yapabilecek olan Sarı-Kırmızılılar, artık resmi teklifin gelmesini bekliyor.