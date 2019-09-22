Garry Rodrigues korkuttu

Fenerbahçe’de sakatlar kervanına bir isim daha eklendi... Maçın 36. dakikasında sol kanattan hücum yapıldığı sırada rakibini çalımlamak isteyen Gary Rodrigues, yere ters basınca bir anda acı içinde yerde kaldı. Sol ayak bileği burkulan yıldız futbolcu, kulüp doktorlarının tavsiyesiyle kenara alındı ve yerine Emre Belözoğlu sahaya girdi. Tedavisine saha kenarında başlanan Rodrigues’in detaylı tetkikleri bugün Samandıra’da gerçekleşecek. Oyuncunun önümüzdeki hafta Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Gözler bu üç oyuncuda

Sarı-Lacivertli ekipte ayrıca Moses, Isla ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları nedeniyle kadroda yoktu. Ersun Yanal tarafından riske edilmeyen üç yıldızın da tedavileri devam ediyor. Özellikle Isla ve Moses’in Galatasaray deplasmanına yetiştirilmesi için kulüp doktorları seferberlik ilan etmiş durumda.