Garry Rodrigues kaç maç ceza alacak?

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Sivasspor maçının son dakikalarında rakibine arkadan yaptığı sert faul ile direkt kırmızı kart görmüştü.
Rodrigues, ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle, futbol disiplin talimatının 43. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Talimat gereği, hakem raporunda ‘ciddi faullü oyun’ yazdıysa 2 ila 5 maç, ‘şiddetli hareket’ olarak yazması halinde ile 3 ila 6 maç arası ceza alacak.
Bu haberi de okudularErsun Yanal'ın kaderi Beşiktaş derbisine bağlı