Garry Rodrigues için Olympiakos iddiası

Kadrosunda bu sezon büyük bir değişime giden Fenerbahçe'de geçen sezon takıma kiralık olarak katılan Garry Rodrigues'in ayrılması konusunda anlaşma sağlandı. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in transferi konusunda Olympiakos'la anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için Garry Rodrigues'in son kararı bekleniyor.

Garry Rodrigues geçen sezon 29 resmi maçta 4 gol - 4 asistlik katkı yapmıştı



