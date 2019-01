Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Rodrigues, "Transfer benim için çok önemli bir adımdı. Hayatımda pek çok şeyi değiştirmemi sağlayacak. Açıkçası mutluyum. Burada da başarılı olacağına inanıyorum. Ancak şu unutulmasın burada herkes mutlu. Fatih Terim'le konuştum. Kulüple görüştüm. Hepimiz bu transferin daha iyi olacağına karar verdik. Herkes bu işten mutlu. Asla tek taraflı bir istekle olmadı. Galatasaray'ın mali fair play kurallarından dolayı para kazanması gerekiyor. Benim transferim bu konuda Galatasaray'a yardımcı olmuşsa çok sevinirim. İçim rahat. Galatasaray'ı çok seviyorum. Her zaman iletişimimi sıcak tutacağım. Galatasaray'ı unutmam mümkün değil" dedi.

Fatih Terim'le birlikte kendisini çok geliştirdiğini ifade eden Rodrigues, "Fatih Terim çok büyük bir teknik direktör. Bende emeği çok... Galatasaray'da çok mutlu günler yaşadım ve başarılı olduğuma inanıyorum. Galatasaray, kariyerimdeki en büyük sıçrama noktası oldu. Bana verdikleri için minnettarım. Şampiyonluğa ulaşacaklarına inanıyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü her türlü engeli aşır; TFF ve benzeri hangi engel çıkarsa çıksın bunları aşıp, şampiyonluğa ulaşacaklarına inanıyorum. Çok iyi oyuncular var; ama takımı güçlendirmek adına bu döneme yeni oyuncular alınacaktır. Galatasaray'da harika bir dönem geçirdim. Hiç kuşku yok ki şampiyonluğa ulaştığımız an en unutulması oldu. Başarılı olduğuma inanıyorum. Bunu bana taraftar da hissettirdi. Beni çok sevdiklerini biliyorum. Ben de onları seviyorum. Onlar gerçek bir güç. 90 dakika boyunca bizi ayakta tuttular. Hangi maçta olursa olsun, müthiş bir destek gösterdiler. Elde ettiğimiz başarılarda hiç kuşku yok ki en önemli unsur taraftar oldu. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. Galatasaray her kalbimde, en özel yerde duracak" şeklinde konuştu.