Garry Rodrigues Galatasaray'a geri dönmek istiyor!

Ocak ayında gittiği Al Ittihad’ta aradığını bulamayan yıldız oyuncu Garry Rodrigues, menajeri aracılığıyla Galatasaray’a haber yolladı. Rodrigues'in kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

08 Haziran 2019, Cumartesi 10:40
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Garry Rodrigues Galatasaray'a geri dönmek istiyor!

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında 9 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'da aradığını bulamadı.

Çıktığı 11 maçta sadece 1 gol atabilen ve eleştiri toplayan yıldız futbolcunun Galatasaray'a geri dönmek istediği öğrenildi. Rodrigues'in menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a haber yolladığı belirlendi.

Yönetimin konuyu Fatih Terim'e aktardığı ve tecrübeli hocanın kararına göre hareket edileceği ifade edildi. Rodrigues'in kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Takvim

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