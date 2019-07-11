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Garry Rodrigues, Fenerbahçeli taraftarları coşturdu!

Kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'yle sözleşme imzalaması beklenen eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'in resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

11 Temmuz 2019, Perşembe 17:47 Son Güncelleme:
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Garry Rodrigues, Fenerbahçeli taraftarları coşturdu!

Galatasaray'ın devre arasında 9 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad kulübüne sattığı Garry Rodrigues'in çok kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmenin altına imza atması bekleniyordu. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Yeşil Burun Adalı futbolcunun "Hayat sürprizlerle dolu" şeklindeki mesajını hem İngilizce hem de Türkçe paylaşması, Fenerbahçe'ye transfer olacağının sinyali olarak yorumlandı. Rodrigues, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yeni takımıyla çıktığı 11 maçta yalnızca 1 kez fileleri havalandırabilmiş ve beklentilerin bir hayli altında kalmıştı.

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