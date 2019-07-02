Garry Rodrigues için hamle yapan F.Bahçe, teklifini hazırladı. 5 milyon Euro'luk maaşını ödemekte sıkıntı yaşayan Al İttihad'ın kiralamayı kabul ettiği 28 yaşındaki oyuncuya yönetim, 2 milyon Euro önerdi. Rodrigues düşünmek için süre istedi.

(Sabah)