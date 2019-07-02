Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den süre istedi

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'luk teklifini düşünmek için süre istedi.

02 Temmuz 2019, Salı 08:55
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Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den süre istedi

Garry Rodrigues için hamle yapan F.Bahçe, teklifini hazırladı. 5 milyon Euro'luk maaşını ödemekte sıkıntı yaşayan Al İttihad'ın kiralamayı kabul ettiği 28 yaşındaki oyuncuya yönetim, 2 milyon Euro önerdi. Rodrigues düşünmek için süre istedi.

(Sabah)

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