Fenerbahçe, bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Garry Rodrigues'i ve kulübünü ikna etti. Kanarya, Yeşil Burun Adalı 28 yaşındaki kanat oyuncusunu, Al İttihad'dan 2 yıllığına kiraladı.

2.5 milyon Euro kazanacak!

Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro ücret alacağı belirtilen Rodrigues'in, bugün veya yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Suudi Arabistan Ligi'nde beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu 9 maçta 1 gol kaydetmişti.

Dabo'yu istese arardı!

Fenerbahçe'nin orta sahası için Fiorentina'lı Bryan Dabo'nun ismi ortaya atılmıştı. 27 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcunun menajeri Patrick Mendy, "Sportif direktörleri Comolli'yi iyi tanıyorum. Oyuncumu istese beni kesinlikle arardı. Bryan şu anda Fiorentina'ya odaklanmış durumda" dedi. (SABAH)

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