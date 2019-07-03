Fenerbahçe, Al İttihad forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues transferinde mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan ekibinin yüksek maaş ve FIFA ile olan sıkıntılar nedeniyle 28 yaşındaki sol kanat da dahil olmak üzere 5 futbolcuyla yollarını ayırma kararının ardından devreye giren sarılacivertliler istediğini aldı. AI İttihad'dan yılda 4.2 milyon Euro kazanan Hollandalı oyuncu, iki yıllığına kiralandı. Oyuncunun bugün ya da yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray, Rodrigues'in satışından 10 milyon 250 bin dolar bonservis kazanmıştı. Bu arada oyuncunun Fenerbahçe'de yılda 2 milyon Euro kazanacağı gelen bilgiler arasında.

İSTATİSTİKLERİYLE YANAL'I ETKİLEDİ

FENErBAHÇE, teknik direktörü Ersun Yanal'ın skor üretebilen kanat forvet anlayışına uyduğu için Garry Rodrigues transferinde ısrarcı oldu. G.Saray'daki ilk sezonunda sadece 1 gol ve 1 asist üretebilen Hollandalı oyuncu, ikinci sezonda ise 9 gol ve 10 asistle takıma katkı verdi. Geçen sezon devre arasında ayrılana kadar da 3 golle dikkat çekti. Rodrigues ayrıca ilk sezonunda 1.2 kilit pasta kalırken, ikinci sezonunda 2.2, bu sezon ise 1.8 kilit pasla oynadı.

(Sabah)