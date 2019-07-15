Garry Rodrigues: 'Fenerbahçe, bana istediğimi verdi'

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde iki yıllık sözleşme imzaladığı Garry Rodrigues, Hollanda'da yayım yapan Voetbal International dergisine verdiği röportajda Sarı Lacivertli kulübe transferini değerlendirdi. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Fenerbahçe yönetimine duyduğu minnettarlığı dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"İkinci evim olan İstanbul'a döndüğüm için kendimi çıldırmış gibi hissetmedim. Fenerbahçe'ye bana bu şansı verdiği için minnettarım. Galatasaray'da çok güzel zamanlar geçirdim. Kulübe ve taraftarlarına büyük saygım var. Ancak Fenerbahçe, bana istediğim şeyi verdi. İki yıllık kontrat teklif ettiler ve ben de bu sayede Avrupa'nın güçlü liglerinden birine geri dönmüş oldum.

Birkaç gündür kulüpteyim ve buradaki insanlar benim takıma katılmamdan ne kadar mutlu olduklarını her defasında gösteriyor. Şehrin kalan kısmının bu konu hakkında ne düşündüğünü ise bilmiyorum. Henüz dışarı çıkma şansım olmadı. Zira şu anda fiziksel testler ve idmanlarla meşgulüm. Fenerbahçe'deki herkesten geçtiğimiz yılın büyük bir felakete sahne olduğunu duyuyorum. Sezonun ilk yarısında ben de buna tanıklık etmiştim.

Fenerbahçe kalibresindeki bir takım için böyle bir sezon elbette kabul edilemez. Bu nedenle de geride kalan sezonun acısını çıkarma hissiyatı şu an için ön planda. Nitekim Werder Bremen'den Max Kruse ve Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç gibi çok önemli futbolcular takıma katıldı. Bunu başka transferler de takip edecektir. Fenerbahçe'yle güzel bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum.

Al-Ittihad'daki hocam, takımda bana ihtiyaçları olmadığını söyledi. Bunu işiten tek futbolcu bendim. Geçtiğimiz sezon onun hakkında bazı ifadeler kullanmıştım ve en sonunda aldığım karşılık da bu oldu. Bu, kişisel bir mesele ama çok acıklı. Al-Ittihad'da da güzel zamanlarım oldu. Dev bir taraftar kitlesi olan büyük bir kulüpten söz ediyoruz. Suudi Arabistan'da insanlar futbola büyük bir tutkuyla bağlı. Ancak Türkiye'ye dönerek geri adım atmış değilim. Fenerbahçe bana evime dönmem için bir şans sundu. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler