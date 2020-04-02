Garry Rodrigues: Derbiyi yaşamanız gerek

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Garry Rodrigues, TRTSPOR'a verdiği röportajda gündemi ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında görüşlerini aktardı.

İşte Garry Rodrigues'in açıklamaları;

"Evde online yaptığımız antrenmanlar çok iyi gidiyor. Tabii ki kolay değil ama alışmak zorundayız. Fit kalmak için çok sıkı çalışıyoruz. Sizler gibi bizler de yetkililerin kararını bekliyoruz. Herkes liglerin kaldığı yerden devam etmesini istiyor ama alınacak kararlara saygı duymalıyız."

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, dünyadaki en büyük ilk 5 derbi arasına girer"

Derbi hakkında Garry Rodrigues, "Çok derbi maçı yaşadım. Tabii ki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, dünyadaki en büyüklerden biri. İlk 10 hatta ilk 5 derbinin arasına girer. Yorum yapabilmek için bunu hissetmeniz ve yaşamanız gerek." ifadelerini kullandı. (Rodrigues dev derbiye sadece Galatasaray formasıyla çıktı!)

‘Stoperler arkamda kalıyor!’

En çok zorlandığın stoper kim? sorusuna Rodrigues, "Zor bir soru çünkü genelde onları arkamda bırakıyorum! Her zaman sizi zora sokacak stoperler var.Türkiye’de de çünkü çok zor bir lig.Ama beni çok zorladı diyebileceğim net bir isim yok. Kaçırdığım gol pozisyonları oluyor,bu doğru ama oyun stilim ve performansım iyi olduğu için kendimi gol pozisyonlarına sokuyorum. Daha atacağım çok gol olacak. Kendime inanıyorum." cevabını verdi.

‘Derbileri kaçırdım, inanılmaz üzüldüm’

Rodrigues son olarak "Galatasaray ve Beşiktaş derbilerini kaçırdım. İnanılmaz üzücü bir durumdu. Maalesef ki ne zaman sakatlanacağınızıkendiniz seçemiyorsunuz. Kendimi nasılkötü hissettiğimi anlatamam. Feyenoord’da yetiştim. Hem futboloynayıp hem çalışıyordum. 1 yıl futbolaara verdim. Postanede çok yoğunçalışıyordum. Sonra geri döndüm. Birçok tecrübe edindim." ifadelerini kullandı.