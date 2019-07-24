Garry Rodrigues depremi!

Garry Rodrigues'in Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’tan bedelsiz kiralandığı haberlerine en tepedeki isimlerden biri olan Al Haili, “Fenerbahçe'den 5 milyon euro aldık. Yıllık maaşın tamamını da Fenerbahçe ödeyecek” yanıtını vermişti. Bu açıklamalar ise büyük bir yankı uyandırdı. Bu haber kısa süre içinde twitterda en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu konu ile ilgili olumlu olumsuz çok sayıda yorumda bulundu. Fenerbahçe ise bir açıklama yapmadı. G.Saray ve Beşiktaş taraftarları ise Rodrigues’in bedelsiz alındığının açıklanmasına rağmen 5 milyon euro verildiyse, bunun transfer usulsüzlüğü olduğunu dile getirdi. (Akşam)