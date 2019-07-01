Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray’dan ayrılan ve 9 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a transfer olan Garry Rodrigues, bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde yer alıyordu. Suudi Arabistan’a dönemin teknik direktörü Slaven Bilic sayesinde giden Rodrigues, Hırvat hocanın takımdan ayrılmasının ardından sıkıntılı bir süreç yaşadı. Al İttihad’dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcu için Fenerbahçe devreye girmişti. Alınan bilgiye göre Sarı-Lacivertliler’in, 1+1 yıllık kiralama teklifi sunduğu Arap ekibi, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu bırakmaya razı oldu.

İndirim de yapacak

Al İttihad’ın teknik direktörü Jose Luis Sierra’nın, yönetime verdiği raporda Rodrigues’in başka bir takıma gönderilmesine onay verdiği ifade edildi. Sierra, “Geçen sezon yapılan yüklü kontratlar, FIFA’da bizi zor duruma soktu. Bu yüzden Rodrigues bizimle olmayacak” dedi. Bu doğrultuda görüşmelerini hızlandıran Fenerbahçe’nin transferden sorumlu profesyonellerinin, işi bitirmeye çok yakın olduğu belirtildi. Tekrar kariyerinde çıkışa geçmek isteyen Rodrigues’in, senelik kazancı olan 4 milyon Euro’da da indirime giderek, 2.5 milyon Euro’ya kadar indiği konuşuluyor.