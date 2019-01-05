Garry Rodrigues 10 milyon 250 bin Dolar'a Al İttihad'da

Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer oldu.

05 Ocak 2019, Cumartesi 22:46 Son Güncelleme:
- A +
Garry Rodrigues 10 milyon 250 bin Dolar'a Al İttihad'da

Bir süredir Al İttihad ile görüşmelerini sürdüren Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcunun transferinden 10 milyon 250 bin Dolar bonservis bedeli kazandı.

Al İttihad ile görüşmelerini tamamlamak için bir süre önce Suudi Arabistan'a giden Garry Rodrigues'in kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması ve Galatasaray Kulübü'nün sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

DHA

Bu haberi de okudularAlberto Bartali Galatasaray'da! Terim'den sürpriz transfer...

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.